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حبس رئيس مجموعة البيع بـ"المصرية للجملة" 4 أيام لاتهامه بتقاضى رشوة

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حبس رئيس مجموعة البيع بـ"المصرية للجملة" 4 أيام لاتهامه بتقاضى رشوة حبس رئيس مجموعة البيع بـ"المصرية للجملة" 4 أيام لاتهامه بتقاضى رشوة
قررت نيابة القديمة، برئاسة المستشار محمد حسين، بحبس رئيس مجموعة البيع بالشركة المصرية للجملة والتابعة لوزارة ، فى واقعة تورط 3 من كبار مسئولى الشركة المصرية لتجارة الجملة بطلب رشاوى مالية من الشركات، كما كلفت النيابة الأجهزة الأمنية بسرعة التحريات حول الواقعة.

وكانت معلومات قد وردت للواء حسنى زكى، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين، مفادها استغلال العضو المنتدب للشركة المصرية لتجارة الجملة، ومستشار بالشركة، ورئيس مجموعة البيع، مواقعهم الوظيفية وطلب رشوة من إحدى الشركات مقابل استمرار تعاقدها مع الشركة المصرية لتوريد السلع الغذائية.

وعقب استصدار إذن النيابة، انتقلت قوة أمنية، وتمكنت من ضبط رئيس مجموعة البيع أثناء تقاضى 15 ألف جنيه على سبيل الرشوة، وعثر بحوزته على 31 ألف جنيه متحصلات جرائم بمنطقة مصر القديمة.

- القبض على موظف بوزارة التموين يتقاضى رشوة 15 ألف جنيه من صاحب شركة سكر
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مصر 365

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