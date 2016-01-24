القبض على أمريكى بالجيزة لاتهامه بتحريض المواطنين للتظاهر فى ذكرى يناير

ألقت مباحث الجيزة القبض على أمريكى، لاتهامه بتحريض الأهالى على التظاهر فى ذكرى ثورة 25 يناير، وحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء خالد شلبى مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بلاغا يفيد بوجود شخص يحمل جنسية إحدى الدول الأجنبية على مقهى بشارع "عشرة" بدائرة قسم شرطة الجيزة، يتحدث مع رواد المقهى عن ذكرى ثورة يناير ويحرضهم على المشاركه فى المظاهرات.

وانتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين للمقدم هانى عكاشة رئيس مباحث قسم شرطة الجيزة، أن الشخص المبلغ عنه يحمل الجنسية الأمريكية، وبمواجهته نفى ما نسب إليه، وأفاد بأنه كان يحاول تعلم اللغة العربية واللهجة المصرية بتحدثه مع المواطنين بالمقهى، وأنه كان يتناقش معهم حول ناديى الأهلى والزمالك، فتم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة للتحقيق.