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لأول مرة.. استخراج بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة من المنزل

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لأول مرة.. استخراج بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة من المنزل لأول مرة.. استخراج بطاقة الرقم القومى وشهادات الميلاد والوفاة من المنزل
قال اللواء إيهاب عبد الرحمن مساعد وزير الداخلية للأحوال المدنية، إن مركز الخدمة الصوتية الذى تم افتتاحه بالأحوال المدنية، يتيح للمواطن الاتصال على الموظفين لطلب أوراق ثبوتية "شهادات ميلاد، وفاة، طلاق، قيد فرد"، ويتم إرسالها له عن طريق البريد، على أن يسدد قيمتها لموظف البريد عندما يصله بالأوراق.

وأضاف مساعد وزير الداخلية، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع"، أنه يمكن للمواطن استخراج بطاقة الرقم القومى بهذه الطريقة وهو فى منزله، إذا فقدها المواطن وكانت سارية غير منتهية التاريخ، ولا يحتاج لتغيير فى البيانات الشخصية، فيتم استخراجها له فى المنزل، عن طريق الاتصال بالخدمة الصوتية للأحوال المدنية.

وزير الداخلية يوجه مأمورية لاستخراج بطاقة لمعاق استجابة لطلبه عبر "فيس بوك"

http://s.youm7.com/2538289

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