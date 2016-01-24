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لجنة حصر أموال الإخوان تكشف مستندات جديدة حول التعامل مع الملف القضائى

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لجنة حصر أموال الإخوان تكشف مستندات جديدة حول التعامل مع الملف القضائى لجنة حصر أموال الإخوان تكشف مستندات جديدة حول التعامل مع الملف القضائى
كشف المستشار عزت خميس، رئيس لجنة حصر أموال الإخوان، اليوم، الأحد، أن اللجنة عثرت على العديد من المستندات، وأهمها ملف القضاء وكيف كانت تتعامل الجماعة الإرهابية مع ملف القضاء والمحكمة الدستورية وتوصيات ومقترحات حول دعم النائب العام من خلال الإسراع فى تعينيات دفعات جديدة وتغيير وزير العدل، وسحب سلطات النائب العام .

وبالإضافة إلى ذلك تم العثور على مقترح بشأن التعامل مع قانون السلطة القضائية.


>- بدء مؤتمر حصر أموال الإخوان للإعلان عن وثائق أخونة الدولة
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-وصول أعضاء "حصر أموال الإخوان" مقر هيئة الاستعلامات لإعلان قرارات جديدة
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-بعد قليل.. "حصر أموال الإخوان" تكشف أخطر وثائق الجماعة الإرهابية
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- مصادر: "حصر أموال الإخوان" تكشف اليوم عن أخطر وثائق الجماعة الإرهابية
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