جيش النظام السورى يسيطر على 7 قرى فى ريف اللاذقية

>سيطر جيش النظام السوري، اليوم الأحد، على سبع قرى جديدة فى ريف اللاذقية، وبعد اشتباكات عنيفة مع كتائب المعارضة.

وذكرت قناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم أن الجيش السورى كان مدعوما بغطاء جوى من الطيران الروسي.

وتمكن جيش النظام بالتعاون مع لجان الدفاع الشعبية من السيطرة على قرى التفاحية وحلوة الغربية والشرقية والامليك وبيت عرب وبيت أبلق وتل أشلولن، إضافة للتلال المحيطة بهم فى ريف اللاذقية الشمالى الشرقي.

يشار إلى أن جيش النظام تمكن من التقدم فى عدة قرى وبلدات فى جبل الأكراد والتركمان بعد معارك مع كتائب الثوار وذلك خلال الحملة العسكرية الأخيرة المعلنة منذ ما يقارب الأربعة أشهر.

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