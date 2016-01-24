كيرى يؤكد وجود "تحالف" و"صداقة قوية" بين واشنطن والرياض

>أكد وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى الأحد وجود "تحالف" و"صداقة قوية" بين واشنطن والرياض وأن علاقتهما لم تتغير بفعل الإتفاق النووى مع إيران.

وقال كيرى قبيل اختتام زيارته للعاصمة السعودية "لدينا علاقة صلبة، تحالف واضح، صداقة قوية، كما عهدنا دوما مع المملكة العربية السعودية. لا شيء تغير لأننا عملنا على إلغاء سلاح نووى مع بلد فى المنطقة".

وأضاف كيرى أنه ناقش سبل إنهاء القتال فى سوريا و"أفكارا جديدة" لإحلال السلام فى اليمن، حيث تقاتل الحكومة المدعومة من السعودية المتمردين الحوثيين المدعومين من قبل إيران.

ولفت إلى أن السعودية "ملتزمة بالتعاون معنا فى جهود إحلال الاستقرار فى سوريا وتهدئة الانقسام بين السنة والشيعة الذى يتم الترويج له واستغلاله".

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