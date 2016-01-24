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مقتل قاضية وزوجها عقيد شرطة على يد مسلحين فى عدن باليمن

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مقتل قاضية وزوجها عقيد شرطة على يد مسلحين فى عدن باليمن مقتل قاضية وزوجها عقيد شرطة على يد مسلحين فى عدن باليمن
أفادت قناة العربية فى خبر عاجل، منذ قليل، بمقتل قاضية وزوجها عقيد فى الشرطة على يد مسلحين مجهولين فى مدينة عدن باليمن.

وعلى جانب آخر شهدت مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج اليمنية 27 كيلو مترا من مدينة عدن وقوع انفجاريين كبيرين قبل فجر اليوم، مما أصاب المواطنين بحالة من الفزع.

ونقلت صحيفة عدن الغد الإلكترونية عن مواطنين أن الانفجارين ناجمان عن قيام مسلحين بتلغيم وتفجير مبنى أمن المحافظة وشوهدت أعمدة الدخان من مسافات بعيدة عن المكان.
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