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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات بالبحيرة

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سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات بالبحيرة سقوط تشكيل عصابى تخصص فى سرقات السيارات بالبحيرة
تمكنت وحدة مباحث مكافحة سرقة السيارات بمديرية أمن البحيرة من ضبط تشكيل عصابى تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق المغافلة باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع، متخذين من محافظات البحيرة والإسكندرية والقاهرة مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامى.

كان اللواء محمد عماد الدين سامى مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالواقعة من اللواء أشرف عبد القادر مدير المباحث الجنائية، وبالفحص تبين ضبط تشكيل عصابى مكون من 5 أشخاص تخصص فى سرقة السيارات بقيادة أ ط م إ 41 سنة عامل ومقيم بشارع جمال عبد الناصر قسم المنتزه الإسكندرية سبق اتهامه فى26قضية متنوعة (هـــارب) و ش م م41 سنة خراط ومقيم قافلة مركز أبوحمص
>و م ف ع وشهرته "اللمبى" 27 سنة عاطل و س ف ع 26 سنة عاطل ويقيمان كوم القناطر مركز أبوحمص و ال ح ال 31 سنة عاطل ومقيم بلقطر الشرقية أبو حمص وض م ذ 26 سنة عاطل ومقيم كوم القناطر أبوحمص (هارب) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم يتزعمــه الأول تخصص فى ارتكاب وقائع سرقات السيارات عن طريق المغافلة باستخدام أسلوب المفتاح المصطنع .

حيث تم ضبط المتهمين من الثانى إلى الخامس، وبمواجهتهم رووا بمجمل اعترافهم وقيام المتهمين الأول والثانى بسرقة السيارات عن طريق المغافلة باستخدام مفتاح مصطنع وإخفائها لدى الثالث والرابع بينما تولى المتهم الخامس التصرف فى متحصلات جرائمهم بالبيع وتقسيم المبالغ المالية فيما بينهم
>تحرر عن ذلك المحضر رقم 1663 جنح مركز أبو حمص لسنة 2016.
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