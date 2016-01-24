علماء يتوصلون إلى 60 اضطرابا جينيا تسبب مشاكل بالجلد والجهاز العصبى

توصل علماء من أمريكا إلى وجود 60 اضطرابا وراثيا تؤثر على الجلد والجهاز العصبى للإنسان.

وقد كشف العلماء أن الورم العصبى الليفى يعد أحد الأمراض الوراثية الأكثر شيوعا ويسبب بقعة بنية على الجلد ومن الأورام الحميدة على المخ والحبل الشوكى وأجزاء أخرى من الجهاز العصبى.

وقال أحد الباحثين المشارك فى الدراسة، إن الورم العصبى الليفى هو واحد من 60 جينا على الأقل من الجينات الوراثية التى تسمى "اضطرابات عصبية جلدية" تؤثر على الجلد والجهاز العصبى المركزى أو الجهاز العصبى المحيطى، موضحين أنها سبب للاضطرابات العصبية الجلدية التى تنمو بصورة غير طبيعية للخلايا فى المرحلة الجنينة، مما يؤدى إلى أورام فى أجزاء مختلفة من الجسم.