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فينجر: أوزيل يشبه بيركامب في طريقة لعبه

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فينجر: أوزيل يشبه بيركامب في طريقة لعبه فينجر: أوزيل يشبه بيركامب في طريقة لعبه

أوضح أرسين فينجر مدرب أرسنال أن مسعود أوزيل نجم الفريق يذكره بطريقة دينيس بيركامب في لعب الكرة مع الفريق حينما كان لاعبا في المدفعجية قبل الألماني.

وأصبح مسعود أوزيل هذا الموسم هو نقطة تحول أرسنال في كل المباريات بصناعته لعدد كبير من الأهداف وصل إلى 16 هدفا في الدوري الإنجليزي بالإضافة لتسجيله 3 أهداف.

وصرح مدرب الفريق حول ما يقدمه الدولي الألماني "نعم هو يشبه بيركامب قليلا، هو ليس اللاعب الذي يقف ويتحدث كثيرا لكن في كل مرة يقول أو يفعل شيء فهو يقوم بهذا على أفضل وجه".

وتابع المدرب الفرنسي "هو لديه تأثيرا كبيرا، أنت لا تفوز بالصدفة وهو فاز بالكثير خلال مسيرته".

وكان أوزيل قد إنتقل إلى أرسنال في صيف 2013 بمبلغ 42 مليون جنيه استرليني قادما من ريال مدريد وفاز بكأس الإتحاد الإنجليزي لعامين متتاليين مع فريقه بالإضافة لبطولة الدرع الخيرية كما فاز بكأس العالم عام 2014 رفقة منتخب ألمانيا.

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