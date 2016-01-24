الأرصاد : استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس غدا.. والصغرى بالقاهرة 5 درجات

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر غدا الاثنين حالة عدم الاستقرار في الطقس حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، والرعدية على السواحل الشمالية..متوسطة الشدة على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على الأنحاء كافة ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 5 11

> الإسكندرية 8 11

> مطروح 7 12

> بورسعيد 9 12

> دمياط 8 12

> بلطيم 8 12

> الإسماعيلية 6 12

> السويس 7 13

> العريش 4 12

> نخل -1 11

> طابا 4 12

> الطور 8 15

> مرسى علم 10 15

> الغردقة 10 15

> شرم الشيخ 13 16

> رفح 5 11

> كاترين -2 5

> سيوة 5 14

> المنيا 4 14

> الفيوم 5 14

> رأس سدر 8 15

> أبوسمبل 9 17

> وسط الدلتا 5 11

> أسيوط 4 13

> سوهاج 5 14

> الأقصر 6 15

> أسوان 7 16

> شلاتين 13 22

> حلايب 16 20

> الوادى الجديد 4 15

> قنا 5 14

> نويبع 9 14

> السلوم 6 12

> أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 27

> المدينة 10 20

> الرياض 15 21

> المنامة 18 22

> أبوظبى 13 29

> الدوحة 18 27

> الكويت 11 19

> دمشق -1 7

> بيروت 7 11

> عمان 2 4

> القدس صفر 5

> غزة 8 13

> بغداد 5 14

> مسقط 18 26

> صنعاء 9 26

> الخرطوم 13 24

> طرابلس 8 15

> تونس 6 16

> الجزائر 8 23

> الرباط 11 22

> نواكشوط 18 33

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -14 -6

> اسطنبول -2 2

> اسلام اباد 4 16

> نيودلهى 6 18

> جاكرتا 25 32

> بكين -12 2

> كوالامبور 24 33

> طوكيو -3 7

> أثينا 3 9

> روما 2 14

> باريس 2 13

> مدريد 5 17

> برلين 2 7

> لندن 8 15

> مونتريال -12 -2

> موسكو -19 -14

> نيويورك -4 3

> واشنطن -7 4

أ ش أ