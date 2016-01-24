أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

الأرصاد : استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس غدا.. والصغرى بالقاهرة 5 درجات

Google+ Print
الأرصاد : استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس غدا.. والصغرى بالقاهرة 5 درجات الأرصاد : استمرار حالة عدم الاستقرار في الطقس غدا.. والصغرى بالقاهرة 5 درجات

أرشيفية

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تستمر غدا الاثنين حالة عدم الاستقرار في الطقس حيث تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب أنحاء البلاد يصاحبها سقوط الأمطار الغزيرة، والرعدية على السواحل الشمالية..متوسطة الشدة على الوجه البحري، والقاهرة حتى شمال الصعيد، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية على الأنحاء كافة ما يزيد من الإحساس بشدة برودة الطقس ويؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحرين الأبيض المتوسط والأحمر.

وبالنسبة لحالة البحرين الأبيض المتوسط والأحمر فهي مضطربة وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى ثلاثة أمتار ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن :

الصغرى العظمى

القاهرة 5 11
> الإسكندرية 8 11
> مطروح 7 12
> بورسعيد 9 12
> دمياط 8 12
> بلطيم 8 12
> الإسماعيلية 6 12
> السويس 7 13
> العريش 4 12
> نخل -1 11
> طابا 4 12
> الطور 8 15
> مرسى علم 10 15
> الغردقة 10 15
> شرم الشيخ 13 16
> رفح 5 11
> كاترين -2 5
> سيوة 5 14
> المنيا 4 14
> الفيوم 5 14
> رأس سدر 8 15
> أبوسمبل 9 17
> وسط الدلتا 5 11
> أسيوط 4 13
> سوهاج 5 14
> الأقصر 6 15
> أسوان 7 16
> شلاتين 13 22
> حلايب 16 20
> الوادى الجديد 4 15
> قنا 5 14
> نويبع 9 14
> السلوم 6 12
> أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

الصغرى العظمى

مكة المكرمة 19 27
> المدينة 10 20
> الرياض 15 21
> المنامة 18 22
> أبوظبى 13 29
> الدوحة 18 27
> الكويت 11 19
> دمشق -1 7
> بيروت 7 11
> عمان 2 4
> القدس صفر 5
> غزة 8 13
> بغداد 5 14
> مسقط 18 26
> صنعاء 9 26
> الخرطوم 13 24
> طرابلس 8 15
> تونس 6 16
> الجزائر 8 23
> الرباط 11 22
> نواكشوط 18 33

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

الصغرى العظمى

أنقرة -14 -6
> اسطنبول -2 2
> اسلام اباد 4 16
> نيودلهى 6 18
> جاكرتا 25 32
> بكين -12 2
> كوالامبور 24 33
> طوكيو -3 7
> أثينا 3 9
> روما 2 14
> باريس 2 13
> مدريد 5 17
> برلين 2 7
> لندن 8 15
> مونتريال -12 -2
> موسكو -19 -14
> نيويورك -4 3
> واشنطن -7 4

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر