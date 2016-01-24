إعادة ترميم مسجد سيدي عبد الرحيم القناوي

أصدر اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا تعليماته بالبدء فورا في إعادة ترميم وإزالة أثار الحريق المحدود الذي نشب في احد المداخل الخلفية لمسجد سيدي عبد الرحيم القناوي موضحاً أن الحريق لم يسفر عن أي خسائر داخل المسجد.

و شدد على إعادة دهان الحوائط وتغيير البلاط المتهالك وتجميل الأماكن المحيطة بالمسجد نظرا للقيمة الدينية الكبيرة للمسجد باعتباره احد أهم المزارات الدينية علي مستوي صعيد مصر .

جاء ذلك خلال جولة تفقدية قام بها محافظ قنا لمسجد سيدي عبد الرحيم القنائي بمدينة قنا لمتابعة الأوضاع علي ارض الواقع باعتبار المسجد احد معالم المحافظة الرئيسية .