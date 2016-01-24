محافظ بورسعيد يكافيء عمال النظافة بحي العرب (صور)

منح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مكافآت مالية لعمال النظافة بحي العرب خلال جولة المفاجئة في شارع 23يوليو . كما أشاد بجهود رئيس حي العرب محمد كمال في متابعة أعمال النظافة وشدد أن تمتد هذة الجهود الي باقي مناطق الأحياء دون التركيز علي الشوارع والميادين الرئيسية فقط .

وأمر المحافظ تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق الحضاري بشوارع وميادين بورسعيد وتضم أساتذة من كلية الهندسة وكلية التربية النوعية وممثلي شركات الإعلانات والشؤون القانونية ومسؤولي الأحياء بالمحافظة لإعادة تقييم أوضاع الوسائل الاعلانية المختلفة ووضع تصور لاشكال تبرز الشكل الجمالي والحضاري للشوارع وميادين المحافظة علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوع.

بورسعيد – جمال نوفل