أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محافظ بورسعيد يكافيء عمال النظافة بحي العرب (صور)

Google+ Print
محافظ بورسعيد يكافيء عمال النظافة بحي العرب (صور) محافظ بورسعيد يكافيء عمال النظافة بحي العرب (صور)

جانب من الجولة

منح اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد مكافآت مالية لعمال النظافة بحي العرب خلال جولة المفاجئة في شارع 23يوليو . كما أشاد بجهود رئيس حي العرب محمد كمال في متابعة أعمال النظافة وشدد أن تمتد هذة الجهود الي باقي مناطق الأحياء دون التركيز علي الشوارع والميادين الرئيسية فقط .

وأمر المحافظ تشكيل لجنة خاصة بالتنسيق الحضاري بشوارع وميادين بورسعيد وتضم أساتذة من كلية الهندسة وكلية التربية النوعية وممثلي شركات الإعلانات والشؤون القانونية ومسؤولي الأحياء بالمحافظة لإعادة تقييم أوضاع الوسائل الاعلانية المختلفة ووضع تصور لاشكال تبرز الشكل الجمالي والحضاري للشوارع وميادين المحافظة علي أن تنتهي اللجنة من أعمالها خلال أسبوع.

بورسعيد – جمال نوفل

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا