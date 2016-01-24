أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

محافظ الفيوم يوفر حضانة لرضيع حالته حرجة

Google+ Print
محافظ الفيوم يوفر حضانة لرضيع حالته حرجة محافظ الفيوم يوفر حضانة لرضيع حالته حرجة
قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم تحمل المحافظة نفقات إحدى الحضّانات الخاصة لطفل حديث الولادة غير مكتمل النمو، وذلك لحين توفير حضانة أخرى ىإحدى المستشفيات الحكومىة.

وكان محافظ الفيوم إستجاب لإستغاثة السيدة غالية قرنى عبد العزيز "ربة منزل" والتى كان وليدها فى حاجة ماسة لرعاية طبية عاجلة وضرورة وضعه فى حضّانة لحين إكتمال نموه وإنقاذ حياته.

ووافق المحافظ على تحمل المحافظة نفقات علاج الطفل بالحضانة الخاصة، وأصدر تكليفاته لوكيل وزارة الصحة بتوفير إحدى الحضانات بإحدى المستشفيات الحكومية، وتشكيل فريق طبى لمتابعة حالة الطفل لحين استقرار حالته.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام المحافظة بتوفير الرعاية الطبية الشاملة والعاجلة لجميع مواطنى محافظة الفيوم وخاصة الأسر المحتاجة والأسر الاولى بالرعاية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365