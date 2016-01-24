محافظ الفيوم يوفر حضانة لرضيع حالته حرجة

قرر المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم تحمل المحافظة نفقات إحدى الحضّانات الخاصة لطفل حديث الولادة غير مكتمل النمو، وذلك لحين توفير حضانة أخرى ىإحدى المستشفيات الحكومىة.

وكان محافظ الفيوم إستجاب لإستغاثة السيدة غالية قرنى عبد العزيز "ربة منزل" والتى كان وليدها فى حاجة ماسة لرعاية طبية عاجلة وضرورة وضعه فى حضّانة لحين إكتمال نموه وإنقاذ حياته.

ووافق المحافظ على تحمل المحافظة نفقات علاج الطفل بالحضانة الخاصة، وأصدر تكليفاته لوكيل وزارة الصحة بتوفير إحدى الحضانات بإحدى المستشفيات الحكومية، وتشكيل فريق طبى لمتابعة حالة الطفل لحين استقرار حالته.

يأتى ذلك فى إطار إهتمام المحافظة بتوفير الرعاية الطبية الشاملة والعاجلة لجميع مواطنى محافظة الفيوم وخاصة الأسر المحتاجة والأسر الاولى بالرعاية.