مديرية أمن الأقصر تنتهى من خطة تأمين احتفالات ذكرى ثورة 25 يناير

انتهت مديرية أمن الأقصر من خطتها الأمنية للسيطرة على الأوضاع داخل المحافظة، وذلك تزامناً مع احتفالات المواطنين بذكرى ثورة 25 يناير، وذلك لتأمين المواطنين الذين من المقرر أن يشاركوا فى تلك الاحتفالات بميادين وشوارع المحافظة ابتهاجاً بذكرى الثورة.

وتشمل خطة مديرية أمن الأقصر التى أشرف عليها اللواء عصام الحملى مدير الأمن، التواجد المكثف والانتشار الكبير فى جميع مداخل ومخارج المحافظة للسيطرة والقبض على أية عناصر خارجة عن القانون، تسعى لدخول المحافظة وإحداث حالة من الفوضى داخلها، وكذلك نشر دوريات أمنية تتكون الواحدة منها من سيارة شرطة وآخر للأمن المركزى تجوب جميع أنحاء المحافظة على مدار الـ24 ساعة، للتدخل الفورى حال وقوع أية صور للخروج على القانون.

كما تضمنت خطة تأمين احتفالات ذكرى 25 يناير، الانتشار الأمنى المكثف فى جميع ميادين وشوارع مراكز الأقصر المختلفة وهى "بندر الأقصر ومركز الأقصر والقرنة وأرمنت وإسنا ومدينة طيبة"، حيث يتم تكثيف التواجد الأمنى بمحيط مديرية الأمن ومبنى المحافظة والمعابد والمتاحف المختلفة وأقسام الشرطة وجميع الفنادق والبنوك والمنشآت الحكومية والمبانى الخاصة المملوكة للمواطنين للحفاظ على الجميع، ولكون دور الشرطة خدمة وحماية الشعب من أية أخطار قد تحدث فى مثل تلك الأحداث على أيد المخربين.

وتقوم الإدارة العامة للحماية المدنية والمفرقعات بنشر دوريات مكثفة تضم سيارات الإطفاء وسيارات المفرقعات والكلاب البوليسية لتمشيط المحافظة ومناطقها الحيوية أولاً بأول، للحصول على أعلى درجات التأمين والتمشيط للأقصر، وكذلك كشف أية محاولات لإحداث حالة من الفوضى.

ومن جانبه صرح اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، أنه يثق تماماً فى وعى المواطن الأقصرى فى تلك الفترة الدقيقة من حياة البلاد، وأنه يعلم أن المواطن يسعى جاهداً لعودة المحافظة لأعلى مستويات الأمن والآمان لزيادة أعداد السائحين الذين يتوافدون على الأقصر للاستمتاع بالموسم السياحى الشتوى الذى انطلق مع بداية العام الجارى، ومدى خطورة أى صور للخروج على القانون خلال ذكرى الثورة المجيدة فى الإضرار بالمصلحة العامة للأقصر بأكملها.

وقال مدير أمن الأقصر فى تصريحات خاصة، إنه تم الانتهاء من خطة أمنية شاملة للحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة حال وقوع أى صور للخروج عن القانون من الأيادى التى تسعى للتخريب داخل الأقصر وتستغل تلك الاحتفالات لتحويلها لأعمال شغب وخروج عن القانون، مشدداً على أن رجال الشرطة مستعدون لمواجهة أى محاولات للخروج على القانون فى 25 يناير بكل قوة وحسم، وكذلك السيطرة على أى صور للجماعات الإرهابية التى تعتبر 25 يناير فرصتها الأخيرة لإحداث حالة الفوضى والتسبب فى إثارة الذعر فى الشارع بأى شكل من الأشكال عبر حوادث فردية، خاصة بعد سقوط نحو 90% من الكوادر الإخوانية التى كانت تخطط للعنف بالأقصر.

وأضاف اللواء عصام الحملى أن تلك العناصر التى تسعى لإرضاخ الشعب المصرى لأفكارها لن تنال من المواطنين ولا من رجال الأمن الذين عادوا بكل قوتهم للسيطرة على البلاد بأكملها، مشدداً على أن الإرهاب فى الأقصر سقط بالفعل وكل يوم يتم ضبط عناصر جديدة تخطط لأعمال إرهابية، ولكن لن تنال قوى الشر من عزيمة المصريين وسنقدم أرواحنا جميعاً فداء لهذا الوطن.