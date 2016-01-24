4 ملايين جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية بمركز بئر العبد بشمال سيناء

اعتمد اللواء عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، 4 ملايين و513 ألف جنيه لتنفيذ مشروعات خدمية بمركز بئر العبد.

وقال محمد عيد، مدير العلاقات العامة والإعلام بمجلس مدينة بئر العبد فى تصريحات صحفية اليوم، إن الاعتمادات تأتى لتنفيذ خطة احتياجات عاجلة لقطاع الكهرباء بمركز ومدينة بئر العبد، وتتضمن رفع كفاءة الإنارة العامة بالطريق الدولى بالوظة الروضة، ومد وتدعيم شبكات الإنارة العامة بالمدينة بتوريد وتركيب 4 محولات، بالإضافة إلى 419 عامود بالمشتملات، وتركيب محول بقرية الخربة غرب مدينة بئر العبد.