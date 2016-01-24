التشكيل المتوقع - عودة كوفي للزمالك لكن بمهام مختلفة.. وحفني بديلا أمام سموحة

بات محمد كوفي مدافع الزمالك قريبا من العودة للمشاركة أساسيا مع الفريق الأبيض أمام سموحة في الجولة 16 للدوري المصري.

ولم يشارك كوفي مع الزمالك أساسيا أو حتى بديلا منذ تولي أحمد حسام "ميدو" المدير الفني المسؤولية قبل أربع مباريات اعتمد فيها على أحمد دويدار وعلي جبر.

لكن من خلال متابعة FilGoal.com للمران فإن ملامح تشكيل الزمالك قد تشهد عودة كوفي لكن في وسط الملعب وليس مدافعا.

واعتاد ميدو في ولايته الأولى إشراك كوفي في الوسط قبل أن يتولى حسام حسن المدير الفني الحالي للمصري المهمة ويدفع باللاعب البوركينابي في قلب الدفاع ومنذ حينها وهو متألق في الخط الخلفي.

فيما ستكون مشاركة مصطفى فتحي أساسيا على حساب أيمن حفني.

والتالي التشكيل المتوقع:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: حمادة طلبة - علي جبر - أحمد دويدار - عمر جابر

الوسط: طارق حامد - محمد كوفي - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - مصطفى فتحي - محمود عبد المنعم "كهربا"

الهجوم: باسم مرسي