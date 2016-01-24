أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

النائبة غادة صقر عن "دعوات النزول يوم 25 يناير":" الدكر يورينا نفسه"

Google+ Print
النائبة غادة صقر عن "دعوات النزول يوم 25 يناير":" الدكر يورينا نفسه" النائبة غادة صقر عن "دعوات النزول يوم 25 يناير":" الدكر يورينا نفسه"
قدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، التهنئة لرجال الأمن بمناسبة عيد الشرطة، مشيرة إلى أنها ستحتفل مع أبناء دائرتها يوم 25 يناير مع رجال الشرطة، الذين يدفعون حياتهم يوميا للحفاظ على أمن واستقرار البلد والتصدى للأعمال الإرهابية التى تقوم بها الجماعات المحظورة.

وطالبت صقر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الأمن المصرى بالتعامل بحسم مع من يدعون للنزول فى 25 يناير لإثارة الفوضى والشغب، قائلة:" اللى هينزل هو المسئول عن نفسه والدكر ينزل ويورينا نفسه مع إنى عارفة إن الدعوات دى كلها أونطة فى أونطة".

وتابعت عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصينى الأخيرة إلى ، خير دليل على عودة الأمن والأمان إلى الشارع مرة أخرى وهذا بفضل الجيش المصرى والشرطة وأن المصريين لن يسمحوا لأحد أن يفسد فرحتهم واحتفالهم يوم 25 يناير بعيد الشرطة.


>- النائب عاطف مخاليف: أستجوب وزيرى البترول والبيئة بشأن مصنع الموت بالمطرية

- النائب كريم سالم حول رفض "الخدمة المدنية": كل إصلاح يواجهه مقاومة

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر