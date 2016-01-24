النائبة غادة صقر عن "دعوات النزول يوم 25 يناير":" الدكر يورينا نفسه"

قدمت النائبة غادة صقر، عضو مجلس النواب بمحافظة دمياط، التهنئة لرجال الأمن بمناسبة عيد الشرطة، مشيرة إلى أنها ستحتفل مع أبناء دائرتها يوم 25 يناير مع رجال الشرطة، الذين يدفعون حياتهم يوميا للحفاظ على أمن واستقرار البلد والتصدى للأعمال الإرهابية التى تقوم بها الجماعات المحظورة.

وطالبت صقر، فى تصريح لـ"اليوم السابع"، الأمن المصرى بالتعامل بحسم مع من يدعون للنزول فى 25 يناير لإثارة الفوضى والشغب، قائلة:" اللى هينزل هو المسئول عن نفسه والدكر ينزل ويورينا نفسه مع إنى عارفة إن الدعوات دى كلها أونطة فى أونطة".

وتابعت عضو مجلس النواب، أن زيارة الرئيس الصينى الأخيرة إلى مصر، خير دليل على عودة الأمن والأمان إلى الشارع مرة أخرى وهذا بفضل الجيش المصرى والشرطة وأن المصريين لن يسمحوا لأحد أن يفسد فرحتهم واحتفالهم يوم 25 يناير بعيد الشرطة.

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