مصرع طفل في حادث انقلاب سيارة بترعة الفاروقية بـ«سوهاج»

لقي طفل مصرعه غرقًا بعد انقلاب سيارة بالترعة الفاروقية نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن على الطريق الزراعي السريع، بناحية الخزندارية شرق بطهطا بسوهاج وما زالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة لانتشال الجثة.

كان اللواء أحمدج أبو الفتوح، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز طهطا، بأنه أثناء قيادة سامح حنا 41 عامًا، فني أشعة، مقيم بصدفا في أسيوط، السيارة رقم 60311 نقل أسيوط، على الطريق اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الأمامي الأيمن ما أدى لانقلابها بترعة الفاروقية المجاورة للطريق.

وأسفر الحادث عن غرق الطفل كيرلس سامح حنا 10 سنوات، نجل قائد السيارة، وما زالت جهود قوات الإنقاذ النهري مستمرة لانتشال الجثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 276 إداري المركز، وجار العرض على النيابة العامة للتصرف.