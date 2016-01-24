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ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة بحوزته 90 شريط ترامادول قبل سفره إلى جدة

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ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة بحوزته 90 شريط ترامادول قبل سفره إلى جدة ضبط راكب مصرى بمطار القاهرة بحوزته 90 شريط ترامادول قبل سفره إلى جدة
تمكنت إدارة التأمين بمطار القاهرة الدولى برئاسة اللواء أيمن عبد الفتاح صباح اليوم الأحد من ضبط راكب مصرى حاول تهريب 90 شريط لعقار الترامادول المخدر إلى جدة، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

أفاد مصدر أمنى بالمطار أنه أثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرةً للطيران المتجهة إلى جدة اشتبه رجال التأمين فى الراكب المصرى وبتفتيش حقائبه عثر بداخلها على 90 شريط ترامادول المخدر، حيث تم ضبطه، وأمر اللواء فهمى مجاهد مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة بسرعة اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة حيال الراكب.

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016

اليوم السابع -1 -2016
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مصر 365

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