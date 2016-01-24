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ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية فى حملة أمنية بأسيوط

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ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية فى حملة أمنية بأسيوط ضبط 5 هاربين من أحكام جنائية فى حملة أمنية بأسيوط

أرشيفية

ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط القبض على 5 هاربين من أحكام جنائية فى قضايا مخدرات وسلاح وسرقة، فى حملة أمنية، نفذتها لضبط الخارجين على القانون .

أسفرت الحملة عن ضبط  م . م . ع  20 سنة ومقيم مركز المراغة سوهاج والمحكوم عليه فى القضية رقم جنايات قسم أبوتيج لسنة 2013 والمقيدة برقم كلى جنوب أسيوط لسنة 2013 بتهمة مخدرات بالسجن (10 سنوات)، وضبط  س . ا . س  ومقيم قرية الواسطى مركز الفتح والمحكوم عليه فى القضية رقم جنايات مركز الفتح لسنة 2014 والمقيدة برقم كلى أسيوط لسنة 2015 بتهمة مخدرات بالسجن (5 سنوات)، وضبط ع . ع . ع  ومقيم قرية المعصرة مركز الفتح والمحكوم عليه فى القضية رقم جنايات مركز الفتح لسنة 2015 والمقيدة برقم كلى أسيوط لسنة 2015 بتهمة سلاح بالسجن (10 سنوات.

وضبط ع . ع . ع  ومقيم قرية المعصرة مركز الفتح والمحكوم عليه فى القضية رقم جنايات مركز الفتح لسنة 2013 والمقيدة برقم كلى أسيوط لسنة 2014 بتهمة سرقة بالسجن مؤبد، تحررت المحاضر اللازمة وجارى العرض على النيابة.

 

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