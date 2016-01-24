دفاع زكريا عزمى: سنتقدم بدفوعنا حول ما ورد بتقرير الكسب غير المشروع

أكد المستشار جميل سعيد، محامى زكريا عزمى رئيس ديوان رئاسة الجمهورية الأسبق، بقضية الكسب غير المشروع، أن هيئة الدفاع اطلعت على تقرير جهاز الكسب غير المشروع بوزارة العدل، والخاص بثروة موكله، مشيرا إلى أن فريق الدفاع أعد مذكرة بشأن ما طُرح بالتقرير وسيتم عرضها على هيئة المحكمة خلال جلسة اليوم.

وأضاف "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنهم سيتقدمون لهيئة المحكمة بطلباتهم وسيدفعون بعدة دفوع، رداً على ما ورد بتقرير الكسب، ومن المقرر أن تُعقد الجلسة بعد قليل أمام هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد عبد الله خلف الله، وعضوية المستشارين يسرى محمد إسماعيل زكرى وأحمد إبراهيم محمد السيد فتيح، وستشهد الجلسة رؤية الدفاع حول تقرير لجنة خبراء الكسب غير المشروع بشأن ثروات عزمى.

وكانت محكمة النقض قضت بإلغاء الحكم الصادر من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة عزمى بالسجن المشدد لمدة 7 سنوات وتغريمه 36 مليونًا و367 ألف جنيه، وإلزامه برد المبلغ، حيث أمرت محكمة النقض بإعادة محاكمته أمام محكمة غير التى أصدرت حكمها بالإدانة.