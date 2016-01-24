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مقتل 27 من مليشيات الحوثيين وصالح فى تعز جنوبى اليمن

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مقتل 27 من مليشيات الحوثيين وصالح فى تعز جنوبى اليمن مقتل 27 من مليشيات الحوثيين وصالح فى تعز جنوبى اليمن

>أفادت المجلس العسكرى اليمنى بمحافظة تعز جنوب غربى البلاد بأن المعارك التى وقعت بين قوات الجيش والمقاومة وقصف طائرات التحالف العربى من جهة، وبين عناصر مليشيات الحوثيين والرئيس اليمنى المخلوع على عبدالله صالح من جهة أخرى، أسفر عن مقتل 27 وإصابة العشرات من عناصر المليشيات.

وأكدت قيادة المجلس، اليوم الأحد، أن القوات حققت مساء أمس تقدما فى منطقة نجد قسيم، وقامت بتطهير المناطق المجاورة لها من عناصر المليشيات ، واشتبكت عناصر الجيش والمقاومة فى هذه المنطقة بالعناصر المتواجدة فى جبهة المسراخ شرقى تعز.

وأوضح المركز الإعلامى للمجلس أن طائرات دول التحالف العربى قصفت بالتزامن مع تقدم المقاومة مواقع المليشيات فى إدارة أمن مديرية المسراخ ومواقع اللواء 35 مدرع فى جبل منفر ومواقع أخرى شمالى تعز.

وأشار إلى مقتل عنصرين من المقاومة وإصابة 9 آخرين بالإضافة إلى مقتل سيدة فى القصف العشوائى للمليشيات على الأحياء السكنية وإصابة 17 آخرين.

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