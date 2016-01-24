بلدية الكويت تخصص مواقع جديدة لإقامة كنائس

>أعلنت بلدية الكويت عن تخصيص مواقع جديدة لإقامة الكنائس فى الكويت، بناء على طلبات قدمت إليها.

ونقلت صحيفة "الراي" الكويتية فى عددها اليوم الاحد عن مدير عام بلدية الكويت أحمد المنفوحى قوله إنه سيتم رفع تلك المواقع إلى المجلس البلدى قريباً لاتخاذ القرار المناسب فى شأنها.

وقال المنفوحى إن دور البلدية يقتصر على تخصيص المواقع للجهات استناداً للموافقات التى ترد إليها، مؤكداً أن كل الطلبات تخضع لمجموعة من الدراسات ومنها موافقة وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية.

وأوضح المنفوحى أن البلدية تقوم بدارسة الطلبات بعد استيفائها كامل المتطلبات واستكمال الإجراءات المتعلقة بالموافقات، مشيراً إلى وجود كنائس تم الانتهاء منها ومواقع أخرى مازالت تحت الدراسة.

من جانبه، عبّر راعى الكنيسة الإنجيلية الوطنية القس عمانويل غريب عن أمله فى أن "تتم الموافقة من قبل المجلس البلدى على طلبات تخصيص أماكن للكنائس فى الكويت" مشيراً إلى ان "مشكلة الازدحام تتفاقم عاماً بعد عام".

وأضاف "نرجو أن يكون المجلس البلدى إيجابياً فى هذا الأمر وينظر بعين الاعتبار لضرورته، خصوصاً ان الازدحام فى الكنائس الحالية يعرّض الأرواح للخطر ويسبب العديد من المشاكل"

ومن ناحيته، أكد الداعية حاى الحاى ان "الرأى الشرعى فى مسألة بناء الكنائس فى الكويت هو عدم الجواز" مشدداً على أنه "باتفاق العلماء لا يجوز اقامة كنائس جديدة فى الجزيرة العربية ومن بينها الكويت، أما اذا كان هناك كنائس قديمة تحتاج لترميم فيرى العلماء انه لا يوجد بأس من وجودها".

وأردف قائلاً "بناء كنائس جديدة فى جزيرة العرب أمر محرم وإثمه عظيم".

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