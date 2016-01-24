صحيفة سعودية: المعارضة السورية تُبلّغ كيرى بمحددات الحل السياسى اليوم

>أفادت أنباء صحفية سعودية أن المعارضة السورية ستبلغ وزير الخارجية الأمريكى جون كيرى اليوم الأحد فى الرياض بمحددات الحل السياسى والمشاركة فى مفاوضات جنيف المرتقبة.

ومن المقرر أن يعقد منسق الهيئة العليا للمفاوضات مع النظام السورى رياض حجاب، لقاء حاسما اليوم فى الرياض مع كيرى لتحديد أطر المشاركة فى جنيف.

ونقلت صحيفة "عكاظ" عن مصادر المعارضة، التى لم تسمها ، قولها "إنها ستبلغ الوزير الأمريكى بأنها لا تثق فى نظام ( الرئيس السورى بشار الأسد وروسيا".

ووقعت الفصائل المقاتلة على الأرض فى سورية والائتلاف الوطنى السورى على وثيقة، حددت مقومات الحل السياسى والإطار الذى يمكن من خلاله الذهاب إلى جنيف.

وقال البيان المشترك الصادر عن الفصائل المقاتلة والقوى السياسية الثورية، إنه فى ظل استمرار الكارثة الإنسانية وشلال الدم السورى وإيغال نظام الأسد وحليفه الروسى والإيرانى فى الإجرام والتطورات السياسية المتلاحقة، اتفقت قوى الثورة السورية على دعم العملية السياسية ضمن ثوابت الثورة، وضرورة التنفيذ الكامل للبنود (12 و13) الواردة فى القرار 2254 لعام 2015 المتعلقة بالشأن الإنسانى والتى أكدت عليها قرارات سابقة فى مجلس الأمن (2118 لعام 2013، 2139 و 2165 لعام 2014) ونعتبرها حقًا إنسانيًا لا يمكن بدء العملية التفاوضية قبل تنفيذها.

وحمل البيان الذى وقع عليه 45 فصيلا عسكريا وسياسيا، الأمم المتحدة والمجتمع الدولى مسؤولية استمرار الحصار والتجويع وقصف المدنيين بسبب عدم إلزام النظام فى تنفيذ قرارات مجلس الأمن المذكورة أعلاه، رافضا فى الوقت ذاته الإملاءات الروسية وتدخلها فى العملية السياسية والتفاوضية من خلال العدوان العسكرى والابتزاز السياسى والتدخل السافر فى شأن المعارضة السورية.

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