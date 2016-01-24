مدير أمن الشرقية: لن نسمح بالفوضى فى ذكرى 25 يناير

قال اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إنه تم الانتهاء من خطة تأمين مختلف مراكز المحافظة فى ذكرى 25 يناير، وأنه لن يسمح بأى تجاوزات أو خروج على القانون، أو إحداث فوضى تضر بالأمن العام.

وأضاف "سيف" فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن جميع المنشآت الشرطية والحيوية المُهمّة سوف تكون مؤمنة بشكل كامل، وأى خروج على القانون فى ذكرى ثورة 25 يناير سوف يتم مواجهته بالقانون.

وأشار "سيف" إلى أن رجال الشرطة فى حالة انتشار دائم بأماكن التجمعات بالشوارع، ومحيط ديوان المحافظة، والبنوك، ومكاتب الصرافة، ومحطات الكهرباء، والكنائس ودور العبادة، بالإضافة إلى التنسيق مع القوات المسلحة لتأمين المناطق الحدودية مع المحافظات المجاورة والطرق الرئيسية.

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