اليوم.. طلاب إعدادية جنوب سيناء يؤدون امتحان اللغة الإنجليزية

يتوجه اليوم الأحد 2376 طالبا نظاميا فى الصف السادس الابتدائى، منهم 12 من الطلاب المدمجين و19 منازل و21 من الفصل الواحد موزعين على 100 لجنة على مستوى إدارات المديرية الثمانية لأداء الامتحان فى مادة الرياضيات، والتى تبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وتنتهى فى تمام الساعة العاشرة والنصف لمدة ساعة ونصف الساعة.

بينما يتوجه 1964 طالبا نظاميا و168 منازل، موزعين على 57 لجنة على مستوى المديرية لأداء الامتحان فى مادة اللغة الإنجليزية، والتى تبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحا وتنتهى فى تمام الساعة الحادية عشرة ولمدة ساعتين.

ويؤدى طلاب الشهادة الابتدائية الامتحان فى الفترة الأولى فى مادة اللغة العربية والخط العربى فى تمام الساعة التاسعة صباحا، وينتهى فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف لمدة ساعتين ونصف الساعة، ويؤدى طلاب الشهادة الإعدادية امتحان اللغة الإنجليزية فى الفترة الأولى لمدة ساعتين، كما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية الامتحان فى مادة التربية الدينية التى تبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف، وينتهى فى تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا لمدة ساعة ونصف الساعة.

كما يؤدى الطلاب فى الفترة الثانية الامتحان فى مادة الجبر والإحصاء والذى يبدأ فى تمام الساعة الحادية عشرة والنصف وينتهى فى تمام الساعة الواحدة ونصف ولمدة ساعتين.

من جانبه أكد السيد سويلم، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، أن امتحان اللغة العربية للشهادتين مر بسلام ولم تصدر أى شكاوى من الطلاب.

وأضاف أنه تم تشكيل الكنترول وغرفة عمليات داخل ديوان المديرية وغرف أخرى فرعية بمقار الإدارات التعليمية الثمانية لمتابعة الامتحانات أولا بأول وإخطار المديرية على الفور.