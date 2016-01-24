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بروفيسور إيطالى يكشف أعراض ثقب القلب لحديثى الولادة..أهمها "بياكل ومابيكبرش"

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بروفيسور إيطالى يكشف أعراض ثقب القلب لحديثى الولادة..أهمها "بياكل ومابيكبرش" بروفيسور إيطالى يكشف أعراض ثقب القلب لحديثى الولادة..أهمها "بياكل ومابيكبرش"
كثير من الأطفال حول العالم يعانون من العيوب الخلقية بالقلب، وذلك لعدة أسباب أبرزها زواج الأقارب، وأبرز هذه العيوب ثقب القلب بين البطينين.

وفى هذا السياق، كشف البروفيسور الإيطالى "أليساندرو فيرجيولا" أستاذ جراحة القلب والعيوب الخلقية لدى الأطفال ومدير وحدة جراحة القلب فى مستشفى سان دوناتو بمدينة ميلان، والمصنف عالميا فى جراحة القلب بعد الدكتور مجدى يعقوب، أن عيوب القلب الخلقية تتراوح من عيوب خلقية صغيرة قد تكون غير منظورة ولا يوجد لها تأثير على حياة الطفل المصاب بها إلى عيوب خلقية ضخمة أو كبيرة التى قد تتطلب تدخلاً جراحياً سريعاً لمنع حدوث مضاعفات خطيرة.

وأشار بروفيسور جراحة القلب، إلى أن أعراض العيوب الخلقية فى القلب كثيرة منها الذى يمكن تشخيصه بسهوله ومنها الواضح، وتشمل:

• مش بيرضع كويس
>• قد يكون مصحوب بزرقة "حيث يتغير لون الأطراف إلى اللون الأزرق"
>• صعوبة فى التنفس
>• ألم فى الصدر

وشدد فيرجيولا على أن هناك أعراضا خفية للإصابة بالعيوب الخلقية تتمثل فى:
>• يتناول الطعام ولا ينمو جسمه مثل الأطفال الطبيعيين.
>• كثرة التعب مع أقل مجهود.

وأضاف فيرجيولا أن بعض هذه العيوب قد تجعل القلب يضخ القلب بصورة غير طبيعية والبعض الآخر قد يسبب القلب أن يضخ الدم بالاتجاه الخاطئ مما يؤدى إلى تغير مجرى ضخ الدم.

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مصر 365