بص من البلكونة وانزل السلم.. اعرف إزاى تسيطر على خوفك من الأدوار العالية

الخوف من المرتفعات يصيب قطاعا كبيرا من الناس، فمن منا لم يخف يوما عندما كان ينظر من الشرفة فى الأدوار العالية؟.. على أى حال هذا يدخل ضمن الخوف الطبيعى العادى الذى يصيب أى طفل أو كبير.

ولكن، وكمثل أى شعور، فالخوف إلى حد الشعور باقتراب الموت لحظة النظر من شرفة فى شقة مرتفعة قد يجعل الإنسان فى بداية الطريق للإصابة بفوبيا المرتفعات والتى تعد نوعا من الاضطراب النفسى الشائع، وحالة من الحالات النفسية المعروفة.

ما سبق أكدته الأخصائية النفسية الدكتورة رشا على، ونصحت بالاهتمام بالعقاقير الطبية فى الحالات العميقة والمتقدمة حتى لا يصاب الشخص بحالة غير مستقرة قد تدفعه للتخلص من حياته، مع عدم تجنب نزول السلالم، بل على المريض الترجل ونزول وصعود السلالم والنظر من الشرفة كل يوم بل والإطالة فى النظر مع عدم التفكير فى السقوط والموت، وإنما التركيز على الأطفال اللذين يلعبون بالشارع، أو البائع الذى ينظف بضاعته وذلك ليشتت انتباهه عن الخوف.

وتابعت الدكتورة رشا قائلة: شعور الشخص بأنه سيسقط بمجرد النظر من الشرفة، أو نزوله سلالم مرتفعة وملتفة بعض الشىء، أو الشعور بالارتعاش الشديد عند النظر من شباك الطائرة، كلها تدل على الإصابة بالاضطراب الشديد، وقد يعانى الشخص من ارتعاش وتشنج وعصبى وهياج واختناق وسخونة زائدة فجائية.