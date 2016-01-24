أخبار عاجلة

البابا تواضروس يعزي شهداء طنطا: أحياء في قلوبنا.. وأحضان المسيح تعزينا -
مساعد وزير الداخلية الأسبق: الجماعات الإرهابية سيطرت على الشباب بالأموال -
الأهلي لـ«التحرير»:محمود علاء لاعب واعد.. و«دويدار» صفقة حر مجانية -
فيديو| شوبير: غير راض عن مداخلة شيكابالا.. وحسام حسن يحتاج للهدوء -
فيديو| شوبير: «لما كنت بختلف مع حد زمان كنت بطلع عينه في برنامجي» -
نجل خادم "المرقسية": بقول لأخويا اللي فجر نفسه في أبويا هتشوف عذاب عظيم (فيديو) -
مساء dmc - حلقة الأحد 9-4-2017 مع إيمان الحصري "تغطية خاصة لحادثي طنطا والإسكندرية الإرهابيين" -
«مخاطر الإرهاب» في الحصة الأولى بمدارس القليوبية اليوم -
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة -
في يوم ميلاده وخروجه للمعاش «ودع الحياة».. الشهيد رجائي لطفي صادق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. هو وهى
  4. الصحة
  5. مصر 365

بص من البلكونة وانزل السلم.. اعرف إزاى تسيطر على خوفك من الأدوار العالية

Google+ Print
بص من البلكونة وانزل السلم.. اعرف إزاى تسيطر على خوفك من الأدوار العالية بص من البلكونة وانزل السلم.. اعرف إزاى تسيطر على خوفك من الأدوار العالية
الخوف من المرتفعات يصيب قطاعا كبيرا من الناس، فمن منا لم يخف يوما عندما كان ينظر من الشرفة فى الأدوار العالية؟.. على أى حال هذا يدخل ضمن الخوف الطبيعى العادى الذى يصيب أى طفل أو كبير.

ولكن، وكمثل أى شعور، فالخوف إلى حد الشعور باقتراب الموت لحظة النظر من شرفة فى شقة مرتفعة قد يجعل الإنسان فى بداية الطريق للإصابة بفوبيا المرتفعات والتى تعد نوعا من الاضطراب النفسى الشائع، وحالة من الحالات النفسية المعروفة.

ما سبق أكدته الأخصائية النفسية الدكتورة رشا على، ونصحت بالاهتمام بالعقاقير الطبية فى الحالات العميقة والمتقدمة حتى لا يصاب الشخص بحالة غير مستقرة قد تدفعه للتخلص من حياته، مع عدم تجنب نزول السلالم، بل على المريض الترجل ونزول وصعود السلالم والنظر من الشرفة كل يوم بل والإطالة فى النظر مع عدم التفكير فى السقوط والموت، وإنما التركيز على الأطفال اللذين يلعبون بالشارع، أو البائع الذى ينظف بضاعته وذلك ليشتت انتباهه عن الخوف.

وتابعت الدكتورة رشا قائلة: شعور الشخص بأنه سيسقط بمجرد النظر من الشرفة، أو نزوله سلالم مرتفعة وملتفة بعض الشىء، أو الشعور بالارتعاش الشديد عند النظر من شباك الطائرة، كلها تدل على الإصابة بالاضطراب الشديد، وقد يعانى الشخص من ارتعاش وتشنج وعصبى وهياج واختناق وسخونة زائدة فجائية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365