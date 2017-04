أديل تنضم لنادي المليار مشاهدة.. وهذه اللائحة كاملة

انضمت أغنية النجمة العالمية أديل "Hello" إلى قائمة المليار مشاهدة في يوتيوب. وأعلن الموقع الأخير عن دخول أغنية أديل التي حققت أرقاماً قياسية منذ بداية إصدارها لألبومها "25" بعد انقطاع طويل.

وأشارت الشركة إلى أن وصول أديل لقائمة المليار مشاهدة كان خلال 87 يوماً فقط، وهي حوالي نصف المدة التي احتاجتها أغنية "Gangnam Style" للمغني ساي، إذ كان بلغ المليار مشاهدة خلال 158 يوماً.

وأشار موقع يوتيوب إلى أن قائمة المليار مشاهدة تحوي الآن 17 مقطع فيديو، سبعة منها انضموا للنادي خلال العام الماضي.

وقالت يوتيوب في بيان لها عبر مدونة تابعة للشركة: "منذ عام 2014 تناقصت المدة التي تطلبتها مقاطع الفيديو لبلوغ المليار مشاهدة، ففي عام 2013 كان أسرع مقطع بلغ المليار أغنية كيتي بيري (Roar) خلال 487 يوماً، وفي عام 2014، بلغت نسبة مشاهدة أغنية تايلور سويفت المليار خلال 238 يوماً، وفي عام 2015 تمكنت أديل بكسر المعايير المألوفة لتصل القائمة خلال 78 يوماً".

لكن المرتبة الأولى لا تزال من نصيب المغني الكوري الجنوبي ساي، إذ أن أغنيته لا تزال معتلية عرش المقطع الأكثر مشاهدة على الإطلاق، بأعداد بلغت 2.5 مليار مشاهدة منذ عام 2012.

إليكم قائمة المراتب العشر الأولى للفيديوهات الأكثر مشاهدة:

ساي - "Gangnam Style"

تايلور سويفت - "Blank Space"

ويز كاليفا - "See You Again"

مارك رونسون - "Uptown Funk"

جاستن بيبر - "Baby"

تايلور سويفت - "Shake It Off"

كايتي بيري - "Dark Horse"

إنريكي إغليسياس - "Bailando"

كيتي بيري - "Roar"

ميغان تراينور - "All About That Bass"