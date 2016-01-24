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بالصور..نجوم الفن يشاركون في إطلاق قناة "يا هلا سينما"

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الأحد 24-01-2016 03:09

شارك عدد كبير من النجوم المصريين والعربي في حفل تليفزيون OSN لإطلاق أحدث قنواتها "ياهلا سينما" بتقنية الـ HD، والمعنية بعضر الافلام السينمائية فقط وذلك في فندق فيرمونت بالقاهرة.

حضر الحفل كل من الفنانين أصالة نصري وزوجها المخرج والمنتج طارق العريان وشاركت اصالة بالغناء مع فريق "ببساطة"وشاركها في الفقرة المطرب أحمد فهمي كما حضر كل من الفنانين لطيفة وماجد المصري وباسل خياط.

حضرت ايضا الممثلة ناهد السباعي حفيدة الفنان القدير الراحل فريد شوفي ولفتت الانظار اليها بشكل كبير لإرتدائها فستان مثير مفتوح الظهر تماما.

حضرت كذلك ليلى علوي وإياد نصار وامير كرارة ونجلاء بدر والمطرب محمود العسيلي وزوجته وأحمد زاهر وسمر مرسي وشريف سلامة وزوجته داليا مصطفى وهالة صدقي وشيري عادل وعمرو رمزي والسينارست تامر حبيب.

ومن المزمع أن تطلق الشبكة أربعة قنوات أخرى جديدة مطلع فبراير المقبل،وهم قناة osn family وهى قناة تعرض الأفلام الأجنبية والعربية العائلية، وقناة osn first home وهى التى تعرض الأفلام والمحتوى الذى تعرضه شبكة hpo العالمية وقناةosn discovery، وقناة osn "h2".

 

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