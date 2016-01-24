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كيف تحول فادي صبيح إلى روبن هود الجديد

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الأحد 24-01-2016 04:31

يتابع النجم السوري فادي صبيح تصوير دور البطولة في مسلسل " زوال " للكاتبين يحيى بيازي وزكي مارديني وإنتاج المؤسسة العامة للإنتاج التلفزيوني و الإذاعي والإشراف العام لـ ديانا جبور .

ويؤدي فادي في المسلسل شخصية " أبو حوا " وهي شخصية العمل الرئيسية مع شخصية " عنز " التي يؤديها النجم سلوم حداد وعن محاور هذه الشخصية قال فادي في تصريح خاص لـ " سيدتي نت " : هو جبل داخل جبل ، شغله البائن هو بالتهريب وبفرن لصنع الفطائر لكن ما يخفيه اكبر وأعظم وذو قيمة رائعة " ..

وأضاف : " يدافع عن أهل حارته وهو بمثابة المخلص والحامي لهم ويسعى دائماً لصون كرامتهم وتأمين لقمة تقيتهم وتزرع بعض الفرح في نفوسهم هو باختصار روبن هود الجديد "..

وختم فادي : " " أبو حوا " يقع في قصة عشق لكنه يأبى إتمامها لأيمانه أن حياته نذرت لخدمة أهل حارته و وطنه " .

 

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