الأرصاد: درجات الحرارة تواصل انخفاضها اليوم.. والصغرى فى القاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد ، أن يستمر الطقس غير المستقر حيث توالى درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملحوظ وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة على الوجه البحرى وخفيفة على القاهرة حتي شمال الصعيد كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي كافة الانحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدي الي اضطراب الملاحة على البحرين.إعلان - Ads إعلان - Ads
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
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وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو مضطرب جدا ، وارتفاع الموج من 3 امتار إلى 3 ونصف المتر أمتار بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، وبالنسبة للاحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 امتار والرياح السطحية شمالية غربية.
وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-
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القاهرةالصغرى 9 العظمى 12
الإسكندريةالصغرى 8 العظمى 12
مطروحالصغرى 7 العظمى 15
بورسعيدالصغرى 9 العظمى 12
دمياطالصغرى 9 العظمى 13
بلطيمالصغرى 9 العظمى 12
الإسماعيليةالصغرى 8 العظمى 13
السويسالصغرى 8 العظمى 13
العريشالصغرى 8 العظمى 13
نخلالصغرى 1 العظمى 12
طاباالصغرى 5 العظمى 12
الطورالصغرى 09 العظمى 13
مرسى علمالصغرى 11 العظمى 19
الغردقةالصغرى 13 العظمى 18
شرم الشيخالصغرى 13 العظمى 18
رفحالصغرى 7 العظمى 12
كاترينالصغرى 2- العظمى 6
سيوةالصغرى 4 العظمى 15
المنياالصغرى 5 العظمى 15
الفيومالصغرى 6 العظمى 13
رأس سدرالصغرى 9 العظمى 15
أبوسمبلالصغرى 8 العظمى 18
وسط الدلتاالصغرى 9 العظمى 12
أسيوطالصغرى 5 العظمى 15
سوهاجالصغرى 6 العظمى 16
الأقصرالصغرى 8 العظمى 17
أسوانالصغرى 9 العظمى 18
شلاتينالصغرى 12 العظمى 22
حلايبالصغرى 14 العظمى 20
الوادى الجديدالصغرى 7 العظمى 17
قناالصغرى 5 العظمى 16
نويبعالصغرى 10 العظمى 16
السلومالصغرى 5 العظمى 10.
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