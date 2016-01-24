الأرصاد: درجات الحرارة تواصل انخفاضها اليوم.. والصغرى فى القاهرة 9

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد ، أن يستمر الطقس غير المستقر حيث توالى درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملحوظ وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة على الوجه البحرى وخفيفة على القاهرة حتي شمال الصعيد كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي كافة الانحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدي الي اضطراب الملاحة على البحرين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو مضطرب جدا ، وارتفاع الموج من 3 امتار إلى 3 ونصف المتر أمتار بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، وبالنسبة للاحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:-

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القاهرة

الإسكندرية

مطروح

بورسعيد

دمياط

بلطيم

الإسماعيلية

السويس

العريش

نخل

طابا

الطور

مرسى علم

الغردقة

شرم الشيخ

رفح

كاترين

سيوة

المنيا

الفيوم

رأس سدر

أبوسمبل

وسط الدلتا

أسيوط

سوهاج

الأقصر

أسوان

شلاتين

حلايب

الوادى الجديد

قنا

نويبع

السلوم

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الصغرى 9 العظمى 12الصغرى 8 العظمى 12الصغرى 7 العظمى 15الصغرى 9 العظمى 12الصغرى 9 العظمى 13الصغرى 9 العظمى 12الصغرى 8 العظمى 13الصغرى 8 العظمى 13الصغرى 8 العظمى 13الصغرى 1 العظمى 12الصغرى 5 العظمى 12الصغرى 09 العظمى 13الصغرى 11 العظمى 19الصغرى 13 العظمى 18الصغرى 13 العظمى 18الصغرى 7 العظمى 12الصغرى 2- العظمى 6الصغرى 4 العظمى 15الصغرى 5 العظمى 15الصغرى 6 العظمى 13الصغرى 9 العظمى 15الصغرى 8 العظمى 18الصغرى 9 العظمى 12الصغرى 5 العظمى 15الصغرى 6 العظمى 16الصغرى 8 العظمى 17الصغرى 9 العظمى 18الصغرى 12 العظمى 22الصغرى 14 العظمى 20الصغرى 7 العظمى 17الصغرى 5 العظمى 16الصغرى 10 العظمى 16الصغرى 5 العظمى 10.