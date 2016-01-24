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الأرصاد: درجات الحرارة تواصل انخفاضها اليوم.. والصغرى فى القاهرة 9

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الأرصاد: درجات الحرارة تواصل انخفاضها اليوم.. والصغرى فى القاهرة 9 الأرصاد: درجات الحرارة تواصل انخفاضها اليوم.. والصغرى فى القاهرة 9
يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد ، أن يستمر الطقس غير المستقر حيث توالى درجات الحرارة انخفاضها بشكل ملحوظ وتتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط الامطار الغزيرة والرعدية على السواحل الشمالية تكون متوسطة الشدة على الوجه البحرى وخفيفة على القاهرة حتي شمال الصعيد كما تنشط الرياح الشمالية الغربية علي كافة الانحاء مما يزيد من الاحساس ببرودة الطقس ويؤدي الي اضطراب الملاحة على البحرين.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فهو مضطرب جدا ، وارتفاع الموج من 3 امتار إلى 3 ونصف المتر أمتار بالنسبة للمتوسط، والرياح شمالية غربية ، وبالنسبة للاحمر فهو مضطرب وارتفاع الموج من مترين ونصف إلى 3 امتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن :-
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القاهرة

الصغرى 9 العظمى 12

الإسكندرية

الصغرى 8 العظمى 12

مطروح

الصغرى 7 العظمى 15

بورسعيد

الصغرى 9 العظمى 12

دمياط

الصغرى 9 العظمى 13

بلطيم

الصغرى 9 العظمى 12

الإسماعيلية

الصغرى 8 العظمى 13

السويس

الصغرى 8 العظمى 13

العريش

الصغرى 8 العظمى 13

نخل

الصغرى 1 العظمى 12

طابا

الصغرى 5 العظمى 12

الطور

الصغرى 09 العظمى 13

مرسى علم

الصغرى 11 العظمى 19

الغردقة

الصغرى 13 العظمى 18

شرم الشيخ

الصغرى 13 العظمى 18

رفح

الصغرى 7 العظمى 12

كاترين

الصغرى 2- العظمى 6

سيوة

الصغرى 4 العظمى 15

المنيا

الصغرى 5 العظمى 15

الفيوم

الصغرى 6 العظمى 13

رأس سدر

الصغرى 9 العظمى 15

أبوسمبل

الصغرى 8 العظمى 18

وسط الدلتا

الصغرى 9 العظمى 12

أسيوط

الصغرى 5 العظمى 15

سوهاج

الصغرى 6 العظمى 16

الأقصر

الصغرى 8 العظمى 17

أسوان

الصغرى 9 العظمى 18

شلاتين

الصغرى 12 العظمى 22

حلايب

الصغرى 14 العظمى 20

الوادى الجديد

الصغرى 7 العظمى 17

قنا

الصغرى 5 العظمى 16

نويبع

الصغرى 10 العظمى 16

السلوم

الصغرى 5 العظمى 10.

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