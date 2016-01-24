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تفجير مبنى أمن محافظة لحج جنوبى اليمن

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تفجير مبنى أمن محافظة لحج جنوبى اليمن تفجير مبنى أمن محافظة لحج جنوبى اليمن

>شهدت مدينة الحوطة عاصمة محافظة لحج اليمنية 27 كيلومترا من مدينة عدن وقوع انفجارين كبيرين قبل فجر اليوم مما أصاب المواطنين بحالة من الفزع .

ونقلت صحيفة عدن الغد الالكترونية عن مواطنين أن الانفجارين ناجمان عن قيام مسلحين بتلغيم وتفجير مبنى أمن المحافظة وشوهدت أعمدة الدخان من مسافات بعيدة عن المكان.

يذكر أن مبنى الأمن ومقر الأمن المركزى كانا قد تعرضا للدمار أثناء الحرب فى لحج وبعد تحرير لحج تعرضا للسرقة وأعمال التخريب وقد قام عادل الحالمى محافظ لحج أمس بزيارة المرافق والمبانى الحكومية التى تعرضت للتدمير وطالب بسرعة اعادة تأهيلها .
>ولم تعرف بعد ملابسات الحادث الذى يرجح قيام عناصر تابعة لتنظيم القاعدة بارتكابه.
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