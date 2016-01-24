متاجر الفردان في الدوحة تتلألأ بمجوهرات Marli New York الآسرة

ها هو بريق الترف التي تتألّق به مدينة نيويوك يغمر أخيراً متاجر الفردان في الدوحة بلمسته المميّزة! لا شكّ أنّ Marli New York هو العنوان الجديد لتصاميم المجوهرات الراقية التي تلبّي احتياجات المرأة الواثقة في مدن العالم كافة. ومع تشكيلة واسعة من القطع الساحرة والاستثنائية بكلّ معنى الكلمة، تشكّل الماركة مزيجاً رائعاً من المجوهرات الفاخرة التي تلائم وتعبّر بشكل مثالي عن روح النساء المستقلّات، اللواتي يتولّين بأنفسهنّ كلّ جانب من جوانب حياتهنّ.

عبر كسر الحواجز بين المجوهرات والنساء وجعلها جزءاً لا يتجزأ من أسلوب حياتهنّ، تشيد تصاميم Marli New York بصيحات الموضة، والتميز وجمال مدينة نيويوك! ولقد أُنتج كل طقم من التصاميم بدقة بالغة مع الارتكاز على المزيج الذي تمتاز به العلامة والذي يزاوج بين الخبرة الواسعة والدراية العميقة في صنع المجوهرات. وفي حين استوحيت بعض التصاميم من أنوار ومعالم مدينة نيويورك، تمّ ابتكار البعض الآخر للثناء على استقلالية المرأة في المدينة التي لا تعرف النوم. تتوفر تصاميم Marli New York بمختلف الدرجات الذهبية لتتناسب مع أسلوب حياة المرأة العصرية في شتى المناسبات، إن في النهار أو خلال الحفلات الخاصة أو عطلات نهاية الاسبوع حين تمضي أوقاتاً ممتعة مع الاصدقاء والعائلة.