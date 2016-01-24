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اليوم.. فتح باب التقدم للعمل بالمكافأة لخريجى الأزهر

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اليوم.. فتح باب التقدم للعمل بالمكافأة لخريجى الأزهر اليوم.. فتح باب التقدم للعمل بالمكافأة لخريجى الأزهر
‏أعلن الشيخ صبرى دويدار، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة القليوبية، أنه سوف يتم ابتداء من اليوم ولمدة أسبوع فتح باب التقدم للراغبين للعمل بنظام المكافأة لخريجى جامعة الأزهر الشريف، مشيرًا إلى أن التقدم سوف يكون بمقر ديوان المديرية ببنها

وقال الشيخ صبرى دويدار وكيل الوزارة فى تصريح له، إنه تم تشكيل لجنة لتلقى الطلبات من الراغبين فى العمل، مشيرًا إلى أنه فور الانتهاء من تقديم الطلبات سوف يتم الإعلان عن موعد الاختبارات، وكذلك إعلان الجداول المنظمة لمواعيد الاختبار تباعًا حسب الإدارات الفرعية على مستوى المحافظة

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