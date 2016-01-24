التحالف العربى يقصف معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة اليمنية بصنعاء

>جددت طائرات التحالف العربى فجر اليوم قصفها لمواقع مليشيات الحوثيين وصالح فى العاصمة اليمنية صنعاء .

وذكر شهود عيان أن الطائرات استهدفت معسكر جبل النهدين ومحيط دار الرئاسة جنوبى صنعاء وسمع دوى سلسلة انفجارات فى أنحاء المدينة تزامن مع تحليق مكثف للطائرات.

كما قصفت الطائرات مقر الفرقة الأولى مدرع التى تتمركز فيها مليشيات جماعة الحوثيين .

يذكر أن طائرات التحالف استهدفت معسكر النهدين بصورة كبيرة فى الفترة الأخيرة وكان أعنفها على الاطلاق أمس الأول حيث تم تدمير مخازن الأسلحة والذخيرة واستمرت الانفجارات ساعتين بالمعسكر.

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