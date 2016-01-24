الجزائر تستدعى سفير المغرب بشأن عبور مكثف للمغاربة باتجاه ليبيا

>تدق الحكومة الجزائرية أجراس الخطر بشأن ما وصفته بالتدفق "المكثف" للمغاربة العابرين لأراضيها رغبة فى الوصول إلى ليبيا.

ودون عرض أى أعداد دقيقة، أوردت وكالة الأنباء الجزائرية أمس السبت أن عبد القادر مساهل، وزير الشؤون المغاربية والاتحاد الإفريقى وجامعة الدول العربية، التقى فى وقت سابق السفير المغربى ليعلمه بعبور أعداد كبيرة بشكل غير معتاد من منطقة الدار اليبضاء خلال الأسابيع الأخيرة.

وتتصاعد دعوات تنظيم الدولة داعش للمسلمين للانضمام إلى المتطرفين فى مناطق غير خاصعة للقانون فى ليبيا وبوجه عام يشكل المغاربة عددا كبيرا للغاية من ملبى تلك الدعوات.