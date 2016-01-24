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مواطن يتهم طبيبا بالتسبب فى وفاة زوجته بعد إجرائه عملية قيصرية لها

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مواطن يتهم طبيبا بالتسبب فى وفاة زوجته بعد إجرائه عملية قيصرية لها مواطن يتهم طبيبا بالتسبب فى وفاة زوجته بعد إجرائه عملية قيصرية لها
تقدم مواطن من إحدى قرى بنى مزار ببلاغ إلى مركز الشرطة يتهم فيه طبيب بالإهمال الذى تسبب فى وفاة زوجته عقب إجراء عملية قيصرية، كما تقدم بشكوى إلى مديرية الصحة يطلب فيها التحقيق فى واقعة وفاة ابنته بعد إجراء عملية قيصرية لها فى عيادة خاصة.

تلقى مأمور مركز شرطة بنى مزار بلاغا من المواطن "أسامة .س" يتهم فيه طبيب نساء وولادة بالتسبب فى وفاة زوجته وتدعى "زينب .ح" وذكر الشاكى فى البلاغ الذى حمل رقم 9742 إدارى الذى تم سحب صورة منه تحت رقم 210 لسنة 2016 وتضمن البلاغ أن المجنى عليها توجهت إلى عيادة الطبيب لإجراء عملية قيصرية إلا أنه بإهمال الطبيب حدثت حالة نزيف للمتوفية واستمر لليوم الثانى وباستدعاء الطبيب نقلها إلى مستشفى مطاى المركزى بحجة نقل دم لها وإجراء عملية استكشاف رحمى إلا أنه عند شعوره بسوء الحالة ترك المستشفى الذى نقلها لمستشفى سوزان بالمنيا ولكنها توفيت بسبب سوء حالتها الصحية بالعناية المركزة نتيجة نزيف ما بعد الولادة وطالب مقدم البلاغ بالقصاص لزوجته وتطبيق القانون على الطبيب.

وقال والد زوج المتوفاة أنه تقدم ببلاغ إلى مديرية الصحة بالمنيا فى الطبيب مطالبا بحق زوجة نجله وأبنائها الصغار والقصاص من الطبيب .

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مصر 365