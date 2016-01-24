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الجيزة تحصد المركز الثانى ببطولة الجمهورية فى 100 متر عدوًا

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الجيزة تحصد المركز الثانى ببطولة الجمهورية فى 100 متر عدوًا الجيزة تحصد المركز الثانى ببطولة الجمهورية فى 100 متر عدوًا
حصلت مديرية التربية والتعليم بالجيزة على المركز الثانى فى ألعاب القوى بمسابقة 100 متر عدوًا والوثب الطويل وذلك خلال فعاليات بطولة الجمهورية للمدارس المتخصصة والتى أقيمت فى مدينة شرم الشيخ.

وقال أحمد زين الدين موجه عام التربية الرياضية بتعليم الجيزة إن كلا من الطالب أحمد خالد شعبان بالصف الثانى الثانوى بمدرسة السعيدية حصل على المركز الثانى فى الوثب الطويل والطالب شريف هانى سعد على المركز الثانى فى العدو.

وأشار زين إلى أن توجيهات الدكتورة بثنية كشك وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة هى الاهتمام بالرياضة واللياقة البدنية لجميع الطلاب فى مختلف المجالات والأنشطة.

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