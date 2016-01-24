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اليوم.. الحكم على الفنانة "انتصار" بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"

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اليوم.. الحكم على الفنانة "انتصار" بتهمة "التحريض على الفسق والفجور" اليوم.. الحكم على الفنانة "انتصار" بتهمة "التحريض على الفسق والفجور"
تصدر محكمة جنح مدينة نصر، برئاسة المستشار أشرف عاصم، اليوم الأحد ، حكمها على الفنانة "انتصار" بتهمة "التحريض على الفسق والفجور".

وجاء فى الدعوى التى أقامها المحامى هانى جاد، أن الفنانة انتصار دعت للفسق والفجور، من خلال مقطع ظهرت فيه ببرنامج "نفسنة" على فضائية "القاهرة والناس"، تحرض فيه الشباب على مشاهدة الأفلام الإباحية.
>واستند مقدم البلاغ للمادة 269 من قانون العقوبات، التى تؤثم المحرض على نشر الرذيلة والفسق فى المجتمع، وطالب البلاغ بالتحقيق مع "انتصار"، ومواجهتها بتهمة التحريض على الفسق، ونشر الرذيلة وحملت الدعوى رقم 53561 لسنة 2015.


>24 يناير.. الحكم على الفنانة انتصار بتهمة التحريض على الفسق والفجور

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