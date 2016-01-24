"الداخلية": لا نفتش شقق المواطنين دون إذن نيابة ونشدد على حسن المعاملة

رئيس قطاع الأمن العام: سيناريو اقتحام السجون فى 2011 لن يتكرر بذكرى الثورة

قال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية رئيس قطاع الأمن العام ، لـ"اليوم السابع"، إنه شدد على الضباط وقوات الأمن فى عدة لقاءات بضرورة إتباع العديد من الأمور أبرزها حسن معاملة المواطنين، ومراعاة البعد الإنسانى، وتطبيق القانون وعدم التجاوز، وعدم التعالى على المواطن، وتقنين الإجراءات قبل الحملات الأمنية ، متابعا :"نرفض تفتيش الشقق دون إذن النيابة".