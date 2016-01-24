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"الداخلية": وضعنا خطط محكمة تضمن أمن المواطن والمنشئات خلال ذكرى 25 يناير

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"الداخلية": وضعنا خطط محكمة تضمن أمن المواطن والمنشئات خلال ذكرى 25 يناير "الداخلية": وضعنا خطط محكمة تضمن أمن المواطن والمنشئات خلال ذكرى 25 يناير
قال اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، ، أنه تم وضع خطط أمنية مُحكمة تضمن أمن المواطن والمنشئات العامة والخاصة فى ذكرى ثورة 25 يناير.
>وأضاف فى تصريحات لـ"اليوم السابع" ، :"تمت مراجعة كافة الخطط الأمنية، وكل السيناريوهات مطروحة على قائمة الاهتمامات ووجهنا حملات أمنية منذ عدة أيام استهدفت العناصر الإرهابية والعناصر الجنائية ونجحت فى تحقيق نتائج إيجابية".
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