"أمن الشرقية": مقتل مزارع تصادف مروره وقت استهداف "كمين فاقوس"

لفظ مزارع أنفاسه الأخيرة منذ قليل، داخل مستشفي فاقوس العام متأثرا بإصابته أثناء تصادف وجوده ، لحظة قيام إرهابيين بإطلاق أعيرة نارية علي كمين للخفراء بخط البحر بناحية مركز فاقوس، ما أسفر عن استشهاد خفرين من قوة مركز فاقوس وإصابة 4 أخرين وتم نقلهم لمستشفي فاقوس العام وإخطار النيابة العامة .

كان اللواء حسن سيف مساعد الوزير مدير أمن الشرقية، قد تلقى إخطار من اللواء هشام خطاب مدير المباحث الجنائية، يفيد قيام عناصر إرهابية بإطلاق النيران علي كمين للخفراء بخط البحر مركز فاقوس ما أسفر عن استشهاد كل من "السيد عبد الله محمد حسين " ورمضان أحمد العوضى" خفيرين بمركز شرطة فاقوس وإصابة 4 أخرين.

وقال مصدر أمنى بمركز شرطة فاقوس، إن "مزارع" تصادف مروره وقت الحادث لقى مصرعه،متأثرا بإصابته وانتقلت قوة من الشرطة إلي موقع الحادث.

وتبين قيام ملثمون يستقلون دراجات بخارية بتنفيذ الهجوم علي الكمين ولاذا بالفرار ، وجاري إخطار النيابة العامة لانتداب الأدلة الجنائية والطب الشرعي.

استشهاد خفيرين وإصابة 4 فى هجوم إرهابى على كمين بالشرقية