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864 وحدة سكنية ومحطة تحلية مياه البحر لأهالى رأس سدر

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864 وحدة سكنية ومحطة تحلية مياه البحر لأهالى رأس سدر 864 وحدة سكنية ومحطة تحلية مياه البحر لأهالى رأس سدر
أكد اللواء محمد عبد الوهاب، رئيس مدينة رأس سدر لـ"اليوم السابع" أن 864 وحدة سكنية ستوزع على أهالى المدينة على مرحلتين و480 وحدة سكنية إسكان اجتماعى للشباب بمنطقة السادات وخلف الكنيسة موزعين على 30 عمارة يتم توزيع عقودهم فى 19 مارس وهو العيد القومى لجنوب سيناء.

وأشار عبد الوهاب إلى أن 128 وحدة يتم إنشاؤها بمعرفة جهاز التعمير وجارٍ إدخال المرافق الخاصة بهم وتتبع وزارة الإسكان، و256 وحدة سكنية جارٍ العمل بها بمعرفة القوات المسلحة موزعين على 16 عمارة سيتم توزيعهم فى احتفالات 30 يونيو.

وأوضح عبد الوهاب أنه جارٍ ادخال الكهرباء لإسكان 480 وحدة بمبلغ 2 مليون جنيه وإنشاء إدارة للتموين والتجارة الداخلية، وإدخال خط مياه حتى مدخل وادى أبو جعدة بطول 35 كيلومترا .

وقال عبد الوهاب إنه تم اختيار المكان لإنشاء محطة لتحلية مياه البحر بواسطة القوات المسلحة بطاقة إنتاجية 10 آلاف متر مربع/يوم وسيتم وضع حجر الأساس فى العيد القومى لجنوب سيناء وهذه المحطة ضمن 4 محطات إهداء من الصناديق العربية .

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