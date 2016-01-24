مسئول أميركى: الحكومة العراقية ترغب فى ان يدرب التحالف شرطييها

>قال مسئول أميركى فى مجال الدفاع أمس السبت ان الحكومة العراقية ترغب فى ان يدرب التحالف الدولى ضد الجهاديين الشرطيين العراقيين فى حين يستعد التحالف لتعزيز جهوده ضد "تنظيم داعش".

وأوضح المسئول "ان العراقيين يريدون مساعدة اكبر فى تدريب قوات الشرطة المحلية، ويعتقدون ان هذه القوات قامت بدور مهم فى الرمادى" التى استعادتها القوات العراقية فى ديسمبر 2015 "ويريدون ان يتكرر هذا السيناريو".

وستعقد الولايات المتحدة التى تقود هذا التحالف منذ أغسطس 2014 اجتماعا فى بروكسل فى 11 فبراير لوزراء دفاع 26 دولة والحكومة العراقية لبحث المساهمات الاضافية التى يمكن ان يقدمها البعض.