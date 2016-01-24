مصرع 3 أطفال أشقاء فى حادث انقلاب سيارة بترعة فى الشرقية

لقى 3 أطفال مصرعهم، فى حادث انقلاب سيارة بترعة بناحية قرية العدلية مركز بلبيس، بمحافظة الشرقية، وتم التحفظ على الجثث بمشرحة مستشفى بلبيس العام، وإخطار النيابة العامة للتحقيق برئاسة المستشار أمير نوار وبإشراف المستشار أحمد الفقى المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء هشام خطاب مدير البحث الجنائى، يفيد بانقلاب سيارة بترعة بناحية قرية العدلية، وتم استدعاء الإنقاذ البرى لاستخراج المصابين.

وتبين من التحريات إصابة شخص وشقيقته ووفاة أطفال شقيقته الثلاثة، متأثرين بإصابتهم غرقًا داخل السيارة، وهم كل من "عبد الله.ا.إ" 3 سنوات و"يوسف" 7 سنوات و"رمضان" 5 سنوات وبالعرض على النيابة صرحت بالدفن لعدم وجود شبهة جنائية

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