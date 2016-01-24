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اتحاد شباب مصر: نرفض التظاهر بذكرى 25 يناير لتفويت الفرصة على المتآمرين

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اتحاد شباب مصر: نرفض التظاهر بذكرى 25 يناير لتفويت الفرصة على المتآمرين اتحاد شباب مصر: نرفض التظاهر بذكرى 25 يناير لتفويت الفرصة على المتآمرين
قال أحمد حسنى رئيس اتحاد شباب ، أن الاتحاد لن يشارك فى الاحتفال بذكرى الثورة، ويرفض دعوات التظاهر لتفويت الفرصة على الجماعات المتطرفة والمتآمرين على الدولة لإحداث فوضى وعرقلة مسيرة الاستقرار مشددا على اعترافه بالثورة، وإن لم تتحقق أهدافها إلى حد بعيد، موضحاً أن هناك جهدًا يبذل فى حدود الإمكانيات والموارد المتاحة للدولة، متابعا :"نعلم أن إدارة الرئيس السيسى تضع المواطن البسيط فى أولى اهتماماتها".

وأضاف حسنى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن كل تلك الدعوات لن تجد صدى أو تأثير فى الشارع المصرى، لافتاً إلى أن الاتحاد يدعو للاحتفال بذكرى الثورة من خلال مبادرة للعمل والبناء والإنتاج من أجل مصلحة الوطن والنهوض فى تنمية البلاد.

وأوضح حسنى، أن الشباب يقف صفاً واحداً خلف الإدارة السياسية للبلاد ويدعمها للمرور بالبلاد إلى مستقبل أفضل، لافتاً إلى أن الشباب لديه عدد من التحفظات على طريقة إدارة القيادة السياسية خاصة ملف الشباب وتخوينه .


>- اتحاد شباب مصر يعلن برنامجا لتأهيل الشباب استعدادا لانتخابات المحليات
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