المتحدث الإعلامى السابق للإخوان يواجه قرار فصله بنشر صور مشاركته بالمظاهرات

واجه محمد منتصر –الاسم الحركى للمتحدث الإعلامى باسم جماعة الاخوان المفصول بقرار من جبهة محمود عزت- قرار فصله بنشر مجموعة من الصور عبر حسابه على موقع "تويتر" تظهر تجوله ومشاركته فى فعاليات نظمتها الجماعة بـ3 محافظات مختلفة ،وزعم أنه شارك فيها رغم أنه لم يكشف عن شخصيته.

وتزامنت الصور التى بثها منتصر مع قرار آخر صدر من جبهة محمود عزت بتعيين 3 متحدثين باسم الجماعة من داخل مصر فى أول إقصاء فعلى له من مهام منصبه كمتحدث إعلامى باسم الجماعة بعد فصله من منصبه قبل عدة أشهر.

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