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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بالطالبية

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حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بالطالبية حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بالطالبية
أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الحشيش وسلاحا ناريا ، بعد اعتراف المتهم أمام رجال المباحث بترويجه المضبوطات على عملائه.

وأكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية اتجار العاطل فى المواد المخدرة وحيازته كمية منها داخل مسكنه ، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 5 طرب حشيش وفرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.
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