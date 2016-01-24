حبس عاطل لاتهامه بالاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بالطالبية

أمرت نيابة العمرانية بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازته كمية من مخدر الحشيش وسلاحا ناريا ، بعد اعتراف المتهم أمام رجال المباحث بترويجه المضبوطات على عملائه.إعلان - Ads إعلان - Ads
وأكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية اتجار العاطل فى المواد المخدرة وحيازته كمية منها داخل مسكنه ، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 5 طرب حشيش وفرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.
وأكدت تحريات المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة الطالبية اتجار العاطل فى المواد المخدرة وحيازته كمية منها داخل مسكنه ، وبإعداد كمين له تم ضبطه وبحوزته 5 طرب حشيش وفرد خرطوش، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات للاتجار بها، فأخطر اللواء أحمد حجازى مدير أمن الجيزة وباشرت النيابة التحقيق.
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